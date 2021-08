MARIENFELD 2021 | Felipe Anderson è tornato in gruppo. Lavoro per i difensori con i movimenti di linea, e esercitazioni tattiche per centrocampisti e attaccanti.

Dopo l’arrivo della Lazio in Germania, nel pomeriggio di ieri è iniziata la seconda parte di preparazione in ritiro a Marienfeld. Seduta pomeridiana di rimessa in moto, mentre oggi è a tutti gli effetti il primo giorno di lavoro, con la consueta doppia seduta che ha caratterizzato anche il ritiro di Auronzo di Cadore. La seduta mattutina ha preso il via da pochi minuti, con i portieri che, per il momento, sono gli unici ad aver raggiunto il terreno di gioco ed iniziato l’allenamento sotto gli ordini dei preparatori. Il resto della squadra sta svolgendo un lavoro di attivazione muscolare nella struttura interna.

AGGIORNAMENTO: Attivazione muscolare al chiuso terminata per il reparto difensivo. Ora i difensori stanno raggiungendo il campo adiacente al centrale, per iniziare il lavoro atletico basato sulla forza. Lavoro suddiviso in sei stazioni differenti: le prime sono incentrate principalmente su sforzi muscolari, mentre le restanti sulla rapidità ed esplosività.

AGGIORNAMENTO: Il reparto difensivo, dopo il lavoro atletico, sono alle prese con la tattica: ci si concentra principalmente sulla linea difensiva. Il resto del gruppo, centrocampisti ed attaccanti, sono ancora al lavoro nella struttura interna dell’hotel che ospita la Lazio.

AGGIORNAMENTO: Centrocampisti ed attaccanti lasciano la struttura interna e raggiungono il terreno di gioco. Anche per loro, come in precedenza per i difensori, inizia il lavoro atletico in campo, stesse stazioni e lavoro incentrato sulla forza. Staccati dal gruppo, per un lavoro differenziato, Ciro Immobile, Joaquin Correa e Felipe Anderson.

AGGIORNAMENTO: Mentre gli attaccanti e i centrocampisti continuano il lavoro atletico, i difensori proseguono la tattica, con i calciatori di reparto divisi in due squadre da quattro uomini l’una, impegnati sui movimenti sulla linea.

AGGIORNAMENTO: Si è conclusa la seduta, con le esercitazioni tattiche per centrocampisti e attaccanti. Si è lavorato sulle soluzioni offensive negli ultimi metri di campo. In campo ancora Felipe Anderson, tornato in gruppo, e Andre Anderson, con Raul Moro e Luka Romero che stanno lavorando sul fraseggio aereo.

