MARIENFELD 2021 | Terminata la partitella, si lavora sulle palle inattive in fase difensiva e offensiva – VIDEO

AGGIORNAMENTO – Dopo la partitella, è arrivato il momento di un nuovo lavoro dal punto di vista tattico. Il gruppo è stato diviso in due squadre: una agli ordini di Sarri e Ianni, mentre l’altra è guidata da Martusciello e Picchioni. Stanno lavorando su situazioni di palla inattiva in fase difensiva e offensiva, specialmente sulla posizione e sulla reattività riguardo calci di punizioni pericolose e rimesse laterali.

AGGIORNAMENTO – Dopo il lavoro personalizzato per i portieri, e una fase tattica per il resto della squadra, è iniziata la partitella a campo ridotto tra celesti e arancioni. Per ora sono in vantaggio i celesti: dopo il vantaggio degli arancioni con gol di Immobile, i celesti hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Felipe Anderson e Correa. Con il pareggio di Immobile, la partitella è terminata 2-2.

Alle 17:30 è iniziata la seduta di allenamento pomeridiana per i biancocelesti. La squadra, al suo secondo giorno di ritiro a Marienfeld, è entrata in campo per il riscaldamento, con i giocatori giocatori che hanno iniziato al centro del campo un torello a ritmi intensi.

👋🏻 La squadra è sul campo per la seduta pomeridiana! Si parte con il torello ⚽️ pic.twitter.com/ekYny2X0MJ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 3, 2021

