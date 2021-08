Marienfeld, Acerbi: “Agli Europei un gruppo fantastico. Con Sarri sedute di lavoro diverse, saremo una Lazio giochista”

Aggregatosi al resto del gruppo a Marienfeld, dopo la vittoria degli Europei, Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel . Ecco le sue parole: “E’ stato bellissimo vincere gli Europei, è stato un gruppo fantastico, c’era qualcosa nell’aria e ce lo dicevamo. Il gruppo fa qualcosa in più anche rispetto a squadre che avevano grandi giocatori. Sono stati stupendi i tifosi biancocelesti nel supportarci, li ringrazio, spero si ritorni alla normalità negli stadi, abbiamo bisogno di loro. Tra un mesetto nasce Vittoria, saró ancora più contento, non vedo l’ora per la sua nascita, e non vedo l’ora di iniziare il campionato. Con Sarri le sedute di lavoro sono molto diverse da quelle di Inzaghi, siamo tutti entusiasti e carichi. Speriamo di fare un grandissimo campionato. Ho visto giocatori che hanno voglia e fame, e che danno molta disponibilità: senza questo non si va da nessuna parte, la disciplina è fondamentale.

Quando si lavora sulla parte difensiva a me piace molto, voglio migliorarmi e imparare cose nuove. La squadra punta a tornare in Champions, facendo un lavoro importante e senza porci limiti. Abbiamo tanta qualitá, saremo una Lazio giochista, con Sarri ci saranno idee importanti, ma è molto diverso da quello che abbiamo fatto con Mancini. Non sono uno che si gode le cose quando accadono, sono orgoglioso dell’Europeo se ci penso, ma mi piace lavorare e non accontentarmi, forse la vittoria di Wembley la capiró tra 10 anni, ora penso a lavorare, se ti fermi perdi tutto ció che di buono hai fatto negli ultimi anni. Sono orgoglioso di essermi rialzato dopo la malattia, senza mollare e andando sempre avanti“.

