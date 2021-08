SOCIAL | Lotta al razzismo, il messaggio di Pereira – FOTO

Sui social, Andreas Pereira pubblica un messaggio per la lotta contro il razzismo, un fenomeno ancora altamente diffuso e che ha preso piede anche nelle nuove piattaforme comunicative. Il giocatore scrive: “I giocatori del Manchester sostengono a pieno la decisione di continuare a mettersi in ginocchio in questa stagione della Premier League. Più volte abbiamo ribadito – come individui, squadra e club – che siamo uniti contro il razzismo. Ora più che mai, dobbiamo dimostrare questo messaggio. Speriamo che queste azioni continueranno ad avere un impatto e condurranno a un cambiamento positivo, specialmente nei tifosi che ci supportano allo stadio. Il razzismo in ogni forma o piattaforma non può essere tollerato e insieme dobbiamo combatterlo”.

