Reina scalda i motori: "Più lavori…. più fortunato sei" – FOTO

Proseguono i lavori in corso biancocelesti, in attesa dell’inizio del campionato che ci sarà il 22 Agosto, dove la nuova Lazio di Maurizio Sarri esordirà in trasferta contro l’Empoli. Il mister toscano ha ritrovato alla Lazio Pepe Reina, figura fondamentale in quel Napoli che sfiorò lo scudetto qualche anno fa. Il portiere spagnolo, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto che lo ritrae in allenamento in ritiro, alla quale ha aggiunto: “Più lavori…. più fortunato sei“.

