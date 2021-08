TMW | La Lazio su Kostic, ma c’è il problema del posto da extracomunitario. Sacrificato Kamenovic?

Correa c’è e lavora con Sarri a Marienfeld. Ma per quanto ancora? Non si sa, ma è certo che – salvo colpi di scena – il Tucu andrà via: vuole la cessione e la Lazio ha bisogno di monetizzare almeno 25-30 milioni. Una volta separatosi dall’argentino, neo campione d’America, la società biancoceleste penserà al suo sostituto. I nomi sono tanti (Brekalo che vuole andare via dal Wolsburg), ma negli ultimi giorni, dopo la gelata di Brandt, è tornato di moda Kostic. Il serbo, mancino 28enne, è gestito da Ramadani ed è stato riproposto alla Lazio: l‘Eintracht Frankfurt lo valuta circa 18 milioni, ma è disposto a cederlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Una formula che troverebbe d’accordo gli uomini biancocelesti.

Qualità indiscutibili, corsa e tecnica. A frenare però la possibilità di vedere Kostic a Roma è il suo status da extracomunitario. La Lazio ha infatti già occupato i due slot acquistandoFelipe Anderson e Kamenovic: entrambi si allenano con Sarri da settimane, anche se nessuno dei due contratti è stato depositato in Lega (finché non cede qualche giocatore, Lotito non può ufficializzare i nuovi). Il brasiliano è un titolare e sta impressionando tutti per atteggiamento e mentalità, oltre che per il talento, già però noto a Formello. Il 21enne serbo, difensore sinistro e centrale, non ha invece convinto lo staff tecnico e, a sorpresa, potrebbe essere il sacrificato dalla società per fare posto eventualmente a Kostic. È un’ipotesi che sta prendendo piede ogni giorno di più, che potrebbe diventare realtà però soltanto quando Correa svuoterà il proprio armadietto. Quello, sarà il momento spartiacque del mercato laziale. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

