Tra meno di un mese la fine del mercato: come giocherebbe oggi la Lazio di Sarri?

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Tra meno di un mese si concluderà il calciomercato in una sessione tutt’altro che movimentata: a causa dell’indice di liquidità, che ormai da qualche anno tiene a “bada” i movimenti delle squadre, si avverte sempre meno mobilità per quanto riguarda gli acquisti, che devono prima essere “finanziati” da alcune cessioni per rientrare nel bilancio. La Lazio lo sa bene, in una sessione di mercato importante in cui si deve passare ad un modulo nuovo gli acquisti resi “ufficiali sono ancora a 0. Ma c’è da preoccuparsi? In teoria no. I tifosi hanno già potuto vedere, almeno in amichevole e negli allenamenti, all’opera dei volti nuovi: si tratta di Felipe Anderson, al suo ritorno alla Lazio dopo 3 stagioni, Hysaj, Kamenovic, il cui futuro è ancora incerto, ed il giovane Luka Romero. Tra questi andrebbe aggiunti anche Radu, il cui rinnovo è certo, data la sua permanenza, ma che non può essere ufficializzato proprio a causa di questo indice. E gli acquisti non dovrebbero essere finiti, almeno secondo quanto detto da Lotito prima e Tare poi fino a qualche giorno fa: la Lazio ha bisogno di almeno un altro (o più) esterno d’attacco, un centrocampista ed un difensore, in base a quale sarà la scelta su eventuali “esuberi” quali Vavro, per esempio. Ma al momento è possibile ricostruire una sorta di formazione e delle scelte in base agli acquisti, seppur non ufficializzati, della Lazio adattati al modulo di Sarri. In porta, almeno a vedere dal primo ritiro di Auronzo, non sembrano esserci delle preferenze tra Reina e Strakosha che potrebbero contendersi il posto in vista di ogni partita, anche se viene logico pensare che il portiere spagnolo, con cui Sarri ha già condiviso l’avventura di Napoli, potrebbe partire favorito. Lazzari si è adattato ben volentieri come terzino destro e le sue spinte, se dosate con una buona fase difensiva, possono essere molto utili. Sulla sinistra il nuovo acquisto Hysaj che, proprio come Marusic, può essere utilizzato in entrambi i lati: una duttilità che può tornare molto utile a Sarri. Pochi dubbi sui centrali, con Acerbi e Luiz Felipe che dovranno entrare al più presto nell’ottica della difesa a 4. Dietro di loro Vavro e Patric. Davanti la difesa ha risposto presente Lucas Leiva, che vuole riscattarsi, a sua detta, da una stagione che non lo ha visto protagonista come avrebbe voluto. Escalante alle sue spalle. Con lui formeranno il reparto di centrocampo Luis Alberto e Milinkovic: i due sono intoccabili, con il primo che sembra essersi lasciato alle spalle le polemiche sorte prima del ritiro di Auronzo, dove non si era presentato con la squadra, ed il secondo che ha giurato ancora una volta amore alla Lazio. In attacco la situazione è tutt’altro che definita: pochi dubbi per quanto riguarda Immobile, il centrale d’attacco perfetto per Sarri. Ma meno definita è la situazione sia sugli esterni che per il sostituto di King Ciro: Caicedo, a giudicare dalle voci di mercato intorno a Muriqi, sembra destinato a rimanere, anche se le sue condizioni fisiche e gli infortuni possono creare un’incognita. Come ala destra troverà spazio Felipe Anderson, accolto alla grande dai tifosi, seguito dal giovane Luka Romero, che sembra già aver convinto l’allenatore toscano, che ha deciso di portarselo anche a Marienfeld. Si attende, invece, il colpo per la fascia sinistra, al momento occupata da Raul Moro, che si vede alle spalle Jony, anch’esso in ritiro in Germania e spesso provato anche sulla destra.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: