Via alla fase 2. Dopo le due settimane ad Auronzo di Cadore, da ieri la Lazio è in Germania, a Marienfeld, cittadina che dista un centinaio di chilometri da Dortmund. Sarri, rispetto al soggiorno veneto, ha portato con sé un gruppo più ristretto. Attualmente sono infatti in 27 con la novità dei tre nazionali Acerbi, Immobile e Correa che, concluse le vacanze dopo gli impegni agli Europei e in Copa America, si sono uniti ai compagni tre giorni fa. Gli esclusi non fanno rumore. Il tecnico toscano ha lasciato a casa Durmisi, Adekanye e Fares. Proprio l’ex spallino, può rappresentare una piccola sorpresa. Non tanto per il rendimento palesato nella scorsa stagione quanto per l’investimento profuso dalla Lazio (poco meno di 10 milioni). Il che lascia pensare che il calciatore abbia probabilmente un’offerta che si materializzerà nelle prossime ore. I tre si alleneranno a Formello. Con loro ci saranno Jordan Lukaku, il fratello dell’interista Romelu, più gli elementi rientrati dalla Salernitana. Si tratta di Kiyine, Casasola, Cicerelli, Gondo e Lombardi. Oltre a loro anche Palombi, Rossi, Falbo e Maistro, tornati invece dai prestiti ad altre squadre.

Fanno invece parte della comitiva Andre Anderson e Jony. I due restano sul mercato ma la penuria d’esterni ha consigliato Sarri a portarli in Germania. Insieme a loro c’è Correa, attorno al quale ruota tutto il mercato della Lazio. Perché l’argentino non ha cambiato idea: vuole andare via. E a nulla sono valsi i colloqui con il tecnico. Dopo il sondaggio del Psg, la pista francese sembra essersi chiusa. Rimane quella in Premier dove Arsenal, Leicester e Tottenham lo seguono. Vien da sé che la sua cessione sbloccherebbe il mercato biancoceleste in entrata. Sia per ufficializzare Felipe Anderson e Hysaj, bloccati dall’indice di liquidità, ma soprattutto per tentare l’assalto a Basic, centrocampista del Bordeaux e ad uno tra Brandt (Dortmund), Brekalo (Wolfsburg) e il preferito Kostic (Eintracht), calciatore seguito anche da Roma e Inter. Con l’Eintracht (e con il Borussia Monchengladbach) si sta parlando anche del prestito di Muriqi. In questi giorni, via libera al casting per il successore di Lulic. Il riferimento è alla fascia di capitano. Testa a testa tra Milinkovic e Immobile (Ciro favorito). Domani, intanto, prima amichevole in terra tedesca. L’avversario è una squadra locale di terza divisione, il Meppen. Poi sabato trasferimento in Olanda per affrontare il Twente. TuttoSport\Stefano Carina

