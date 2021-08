Cagliari, tutto il gruppo squadra vaccinato contro il Covid

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo la Lazio, anche il Cagliari si vaccino contro il Covid-19. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club sardo: “

“Il Cagliari Calcio comunica che l’intero gruppo squadra ha ultimato il ciclo vaccinale Covid-19: la somministrazione delle dosi è stata effettuata presso le strutture dell’Ats Sardegna di Cagliari.

Con l’occasione il Club intende ringraziare il personale sanitario per la competenza e per la professionalità dimostrata: a supporto della campagna vaccinale in corso nell’Isola, la più importante arma per combattere la pandemia, l’auspicio è che tutta la popolazione – compresi quindi gli atleti e gli sportivi sardi – inizi o completi al più presto il proprio ciclo di vaccinazione”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: