Calciomercato, Cosenza sul portiere biancoceleste Adamonis: accordo vicino

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il futuro di Marius Adamonis sarebbe lontano dalla Lazio. Infatti il club del Cosenza, appena promosso in Serie B in seguito all’esclusione del Chievo, avrebbe messo gli occhi sull’attuale portiere biancoceleste ed è pronto a “prelevarlo”, portandolo sotto la guida del tecnico Roberto Occhiuzzi. Adamonis, già più volte spedito in prestito, dovrebbe dunque iniziare una nuova stagione lontano dalla Lazio, dove non ha mai ancora avuto la chance di esordire in Prima Squadra in una gara ufficiale.

