Calciomercato, la Lazio blocca Kostic. Basic in attesa, Brekalo ancora sulla lista

Meno di tre settimane al via della Serie A e la Lazio continua ad essere un cantiere aperto sul mercato. Come rivelato da AldredoPedullà.com, i biancocelesti sarebbero in una posizione di privilegio per l’arrivo dell’esterno dell’Eintracht Francoforte Kostic dopo l’incontro tra Tare e l’agente del calciatore Ramadani. In ogni caso, molto dipenderà dall’eventuale cessione di Correa in grado di sbloccare i nuovi arrivi nella Capitale. Lo stesso Basic del Bordeaux che, dopo aver dichiarato affetto alla Lazio, attende ora sviluppi da Roma, mentre rimane sotto la lente d’ingrandimento anche il nome di Brekalo il quale potrebbe tornare in auge qualora il club capitolino dovesse optare per una doppia entrata nel ruolo di esterno offensivo.

