La forza di Basic: famiglia, dieta e concentrazione

Toma Basic è pronto per il salto e la Lazio vuole renderlo realtà. Lo aspetta un quinquennale da 1,5 milioni di euro, con 7 milioni e 3 di bonus che andranno al Bordeaux: una cifra importante per un giocatore in scadenza l’anno prossimo, ma la società biancoceleste non vuole farsi sfuggire questa occasione. La sua crescita è stata graduale: è iniziata giocando sui campetti del Dubrava Tim kabel, per poi passare alle giovanili del Norgometni Klub Zagreb, fino a sognare l’Hajduk Spalato, squadra del suo cuore con cui ebbe un provino, riuscendo nell’intento di esaudire il sogno di giocare nel suo stadio. A calcio gioca anche il gemello Jakov, che dopo un tentativo di carriera in America, ora gioca in Croazia nel Dragovoljac. Tornando a Toma, è cresciuto in ogni ambito a calcio, occupando tutte le diverse posizioni del centrocampo. Ma il ruolo dove è esploso negli ultimi anni al Bordeaux è quello di mezzala. Ha cambiato, negli ultimi anni, anche modo di vivere, abbandonando i videogame e sostituendoli con passeggiate e relax. Durante l’ultimo Lockdown, per non perdere la mano, aveva anche allestito un campetto con dell’erba sintetica sul suo balcone, su cui giocava a calcio tennis con Camille Surdez e Vanessa Gilles, due calciatrici che militano nel Bordeaux e sue vicine di casa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

