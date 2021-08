CdS| La Lazio a caccia di ali. Shaqiri si libera dai Reds

Sono giornate di fuoco per il mercato, dove l’indice di liquidità blocca i nuovi acquisti della Lazio, non permettendo nemmeno l’ufficializzazione dei movimenti in entrata già chiusi. L’ansia cresce, in quanto manca ormai meno di un mese per la chiusura della session, e la società biancoceleste è alla ricerca di un altro esterno da regalare a Sarri, due se dovesse partire Correa. Uno dei nomi che rimane caldo, nonostante non sia la prima scelta, è quello di Xherdan Shaqiri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe chiesto la cessione al Liverpool, ottenendo risposta affermativa e la possibilità di essere venduto quasi a 0. Il giocatore ha espresso già il suo gradimento per la Lazio e per il campionato italiano, che conosce per aver giocato sei mesi all’Inter nel 2015. Per lui si è mosso anche il Milan, che avrebbe chiesto informazioni per farlo giocare sulla linea dei trequartisti. Diversa la situazione di Sarri, che vorrebbe un’alternativa mancina per la fascia destra in modo da avere più opzioni anche con Felipe Anderson, facendolo spostare sulla sinistra. Per quanto riguarda Correa, c’erano delle pretendenti, come l’Arsenal, ma si sono tirate indietro: potrebbero riaffacciarsi delle squadre dalla Premier League, ma ancora nulla di concreto. Tornando a Shaqiri, potrebbe essere una sorta di occasione anche verso la fine del mercato, dato il costo ridotto e la sua esperienza internazionale. Aveva chiesto informazioni per lui anche l’Atletico Madrid, le pretendenti non mancano. Per quanto riguarda gli altri nomi, importante tenere conto di Kostic ed Hudson Odoi, due piste difficili che occuperebbero un tassello di extracomunitari, già occupati da Felipe Anderson e Kamenovic, che nonostante le voci sembrerebbe poter essere confermato da Tare. Sullo sfondo rimane il nome (difficile) di Julian Brandt, che sembrava vicino alla cessione ma che, a quanto pare, in ritiro con Rose avrebbe capito di poter avere delle possibilità. Per quanto riguarda le operazioni in uscita, c’è da piazzare Fares, che è sul mercato ma non fuori rosa: il giocatore non è partito per Marienfeld con la squadra, ma non per scelta tecnica, essendosi perso il passaporto e, dunque, non potendo entrare in Germania a causa delle serratissime norme anti-covid.

