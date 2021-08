CdS | Lazio, le mosse per liberarsi dell’indice di liquidità

Il mercato della Lazio è ormai fermo. Sono arrivati quattro calciatori (Felipe Anderson, Hysaj, Romero e Kamenovic), ma il loro contratto non è stato ancora depositato, come non è stato depositato il rinnovo di Radu. Questa situazione di stallo è dovuta all’indice di liquidità, ovvero il rapporto tra spese e ricavi calcolato sui dodici mesi, il quale non deve mai andare in negativo. Come riporta il Corriere dello Sport, i debiti delle società calcistiche non c’entrano nulla: la soluzione immediata sarebbe sfoltire la rosa e, quindi, diminuire il monte ingaggi, considerato che la Lazio attualmente ha 43 contratti in lista e un monte ingaggi abbastanza elevato. Alcune indiscrezioni riportano che servirebbe una cessione di circa 30 milioni per poter finalmente operare in entrata, altre parlano di una cifra minore, circa 15-20 milioni. Sarebbero destinati a partire Fares, Jony, Patric e uno tra Caicedo e Muriqi, oltre a molti ex Primavera e i prestiti tornati da Salerno. Manca meno di un mese per sistemare i conti e per poter finalmente costruire la nuova Lazio firmata Sarri.

