Coppa Italia 2021/22, il tabellone: Lazio insieme a Milan, Inter e Roma – FOTO

La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale, ha diramato il nuovo tabellone della Coppa Italia per l’edizione 2021/22. La Lazio, che inizierà a prender parte alla competizione dagli Ottavi di Finale, è stata inserita nella parte di tabellone con Milan, Inter e Roma e la sua avversaria uscirà dalle sfide Udinese-Ascoli e Crotone-Brescia (le due vincenti si sfideranno e si giocheranno il passaggio agli ottavi contro la Lazio). Il debutto dei biancocelesti in Coppa è fissato per il 12 o 19 gennaio 2022. Dall’altro lato presenti Juventus, Sassuolo, Napoli e Atalanta. Queste le possibili combinazioni dei Quarti di Finale: Juve-Sassuolo, Napoli-Atalanta, Inter-Roma e Milan-Lazio. Il derby capitolino tra Sarri e Mourinho, nell’eventualità che entrambi i club si qualifichino, andrebbe in scena in semifinale.

