GdS| La Lazio vira su Hudson-Odoi. Ma il nodo resta Correa

La Lazio è sempre più occupata nella ricerca di un’ala da regalare a Sarri: la situazione non si sblocca anche per la mancata vendita di Correa, su cui ci sarebbero alcune squadre di Premier League ma nulla di concreto. La sua mancata cessione, però, blocca non solo la ricerca del sostituto, ma anche l’ufficialità di quei colpi che la Lazio ha già in pugno. Sembra che un’offerta che si avvicini ai 30 milioni, in breve tempo, possano farla Everton e Leicester. I biancocelesti, per la fascia sinistra, avevano pensato a Brandt, che però è stato tolto dal mercato. La stessa cosa sta per succedere con Kostic, dato che è stato allontanato dal mercato, dicendo che all’80% dovrebbe rimanere da loro. Lo stesso discorso vale per Brekalo, che sembra possa rimanere al Wolfsburg. La Lazio, dunque, sta cercando di valutare diversi profili, quali Januzaj, già spuntato nelle passate settimane. Un nome nuovo che, nel frattempo, è spuntato è quello dell’ala del Chelsea Hudson-Odoi: i blues sarebbero disposti a lasciarlo partire in prestito secco, proprio per dargli delle possibilità di crescita. Una situazione che agevolerebbe i movimenti della Lazio, che acquisterebbe un elemento valido ad un prezzo contenuto. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

