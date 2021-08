Il Messaggero| Acerbi va all’attacco: “Con Sarri senza limiti torniamo in Champions”

Da qualche giorno Sarri ha ritrovato Acerbi ed Immobile, entrambi impegnati con la vittoria dell’Europea con la nazionale, oltre a Joaquin Correa, il cui futuro, secondo quanto riportato da Il Messaggero, rimane in bilico, con l’Inter pronta a prenderlo per 30 milioni bonus compresi, vendita che sbloccherebbe anche l’indice di liquidità. Tornando ad Acerbi, il difensore ha avuto parole da leader, tracciando un percorso che deve essere continuo con la soddisfazione della vittoria degli Europei. La sua figura è fondamentale per la Lazio, che non ha brillato nelle ultime partite in difesa, subendo 3 gol e non rasserenando Sarri. La Lazio sarà impegnata oggi in un altra amichevole contro il Meppen alle 18:30, la prima delle due amichevoli di Marienfeld. Tra coloro che sono partiti per la Germania con la squadra non è presente Fares: ieri è saltato fuori che il problema è rilegato ai documenti, anche se comunque il ds Tare sta cercando di piazzarlo a Cagliari o Torino. Sono continui i contatti con l’Eintracht per Kostic ed è sbucato anche il nome di Hudson Odoi in prestito. Per quanto riguarda l’attacco, sia Muriqi che Caicedo sono in bilico: il primo sembra avere delle pretendenti, ma le richieste di Lotito sono alte. Qualora dovessero rimanere tutti e due, Sarri valuterebbe anche di giocare con le due punte ed un trequartista dietro.

