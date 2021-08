Incredibile impresa nel ciclismo su pista: oro olimpico e record mondiale per l’Italia

Anche in questa mattinata italiana il cielo di Tokyo si tinge di tricolore: è infatti giunta la sesta medaglia d’oro per l’Italia in quest’edizione delle Olimpiadi. A compiere l’impresa il quartetto azzurro del ciclismo su pista: Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan. Già nella semifinale di ieri, gli azzurri avevano battuto la Nuova Zelanda registrando il record mondiale nella disciplina, record che, in occasione della conquista della medaglia d’oro di oggi contro la Danimarca, è stato ulteriormente abbattuto. Un’impresa nell’impresa dunque, quella operata dai quattro azzurri che incrementano il medagliere italiano raggiungendo quota 30, e faranno ancora una volta risuonare il nostro inno di fronte a milioni di spettatori da tutto il mondo.

