Si chiama “Project Fenice” il piano con cui la Federcalcio prova a chiedere al governo gli aiuti per far risorgere dalle proprie ceneri il calcio italiano. È il piano inviato la scorsa settimana a Draghi e presentato in queste ore alla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. Firmato dalla società di revisione Pwc, analizza la crisi in cui il calcio italiano si è avvitato negli ultimi 12 anni. E propone soluzioni per uscirne con corposi interventi statali. Tra cui garanzie o finanziamenti pubblici al calcio per 500 milioni e un vantaggio fiscale per attrarre i campioni.

La premessa è che “Pwc non fornisce alcuna garanzia in merito alla correttezza e completezza delle informazioni” e “non si assume alcuna responsabilità per eventuali omissioni”. Ma nei 12 anni pre Covid, il calcio professionistico italiano ha prodotto perdite per 4,1 miliardi e l’indebitamento si è quadruplicato. Sono 4 anni che i margini operativi si riducono a causa del costo del lavoro, cresciuto mediamente del 4,6% all’anno. La sentenza è la “non sostenibilità del sistema nel breve medio periodo”. Poi ci si è messo il Covid: per la Serie A, -302 milioni dei ricavi da stadio, -228 milioni dagli sponsor, -334 plusvalenze. In totale, l’impatto è di 1 miliardo e 037 milioni di perdite. Con 5,2 miliardi di debito. E quindi è inevitabile chiedere aiuto. Nella relazione, si legge, il comparto cinematografico e audiovisivo ha ricevuto da inizio pandemia ristori per 900 milioni di euro, contro i 5 milioni di cui ha beneficiato il calcio. Le ipotesi sul tavolo? Oltre quelle già annunciate dalla Figc, anche interventi più strutturali.

Tra i punti evidenziati, l’ipotesi di misure di sostegno statale a breve termine per il fabbisogno di cassa del calcio professionistico: l’accento va sulla proposta di garanzie o finanziamenti statali per 500 milioni, in relazione all’aumentare del debito, da vincolare a investimenti virtuosi come infrastrutture, settori giovanili e calcio femminile. Una cifra che andrebbe, secondo Pwc, distribuita così: 360 milioni alla Serie A, 90 milioni alla Serie B e 60 milioni alla C. A cui aggiungere la sospensione con riscadenzamento delle passività fiscali (i debiti tributari sono tra i 400 e i 600 milioni) sospendendo i pagamenti fino al 2024 e ridistribuendoli su 8-12.

C’è anche, nel documento, l’idea di allargare i vantaggi fiscali del decreto crescita a tutti i trasferimenti, non solo a chi non sia residente in Italia da almeno 2 anni. Una misura che, secondo la relazione, avrebbe l’effetto di ridurre il costo dei professionisti e di attrarre talenti (non solo) dall’estero. Il rischio sarebbe però quello già visto col decreto crescita: dimezzare la contribuzione fiscale senza incidere sul costo del lavoro. Da accompagnare a interventi virtuosi: misure per agevolare l’apprendistato per i giovani (dai 18 ai 23 anni) e che possano favorire lo sviluppo dei settori giovanili garantendo tutele per il calcio femminile attraverso crediti fiscali.

In cambio, la Figc si pone l’obiettivo di sviluppare misure di controllo anche settimanali, per promuovere l’autosufficienza economico-finanziaria del calcio. Insomma, per ridurre le spese folli che hanno prodotto un sistema che non sta in piedi. Come? Come un tetto di spesa in linea con i flussi di cassa. Un hub della Federcalcio dovrebbe monitorare su base settimanale o mensile i flussi di cassa. E verrebbe introdotto un Salary cap, con luxury tax sui trasferimenti che lo sforano. In linea con le misure che sta adottando la Uefa. Lo riporta LaRepubblica.it

