Primo test in terra tedesca per la Lazio di Sarri: oggi l’amichevole con il Meppen

Nuovo test per i biancocelesti, il primo a Marienfeld: questo pomeriggio alle 18.30 la Lazio affronterà infatti il Meppen, club che milita in terza divisione tedesca. Sarà la prima amichevole dove il tecnico Sarri avrà finalmente a disposizione i tre calciatori reduci, vittoriosi, dalle rispettive Nazionali: Immobile, Acerbi e Correa. Il match sarà visibile in esclusiva sul canale tematico biancoceleste di Sky, Lazio Style Channel, e si giocherà al campo del Klosterpforte. La Lazio resterà in terra tedesca sino a sabato, dopo di che si sposterà in Olanda a Enschede, per giocare un’altra amichevole contro un avversario di tutto rispetto: il Twente.

