Rosseti, ex compagno di Lazzari alla Spal: “Nel 3-5-2 dimostrò di essere una forza della natura”

Il passato, quando è arricchito da immagini indelebili, non può essere dimenticato. Per avere una dimostrazione di questo semplice assunto basta chiedere a Niccolò Rosseti, attualmente in forza alla Sangiovannese, che nel lontano 2014 condivise la maglia della Spal con Manuel Lazzari rimanendo dai progressi fatti dal esterno laziale nel 3-5-2 come ricordato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Lazzari nel primo periodo non giocava, poi con l’avvicendamento in panchina fu schierato esterno a tutta fascia nel 3-5-2 e in quella posizione dimostrò di essere un’autentica forza della natura”.

