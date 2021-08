SOCIAL | La Serie A inserisce Acerbi tra gli attaccanti per “hobby” e lancia un sondaggio – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il Leone biancoceleste è tornato alla base e studia per prendersi al più presto la difesa di Maurizio Sarri. Francesco Acerbi non vuole perdere tempo e già dal ritiro di Marienfeld torna ad alzare il livello d’attenzione in vista di una nuova stagione che, come quelle passate, potrebbe vederlo protagonista anche in area avversaria con ben 17 reti all’attivo. Lo sue doti nei sedici metri “nemici” le sa bene anche la Serie A che via social lo ha inserito tra gli attaccanti per Hobby insieme a Jankulovski, Legrottaglie e Zaccardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: