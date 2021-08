Stadio Roma, il Comune valuta la causa legale contro il club giallorosso

Il Comune ha posto le basi per intentare una causa legale alla Roma in merito alla questione dello stadio di Tor di Valle. Nella delibera con cui l’Assemblea capitolina ha deciso la revoca del pubblico interesse sul progetto si legge infatti la decisione “di dare mandato ai competenti Uffici capitolini, di concerto con l’Avvocatura capitolina, di avviare i più opportuni procedimenti volti alla valutazione e quantificazione di ogni eventuale pregiudizio in danno dell’Amministrazione capitolina determinato dal mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione dei provvedimenti di Dichiarazione dell’Interesse Pubblico e al conseguente avvio delle eventuali azioni risarcitorie a favore di Roma Capitale determinate dall’interruzione delle trattative volte all’approvazione e alla stipula della prevista Convenzione Urbanistica di qualunque natura e specie”. Lo riporta Agenzia Dire

