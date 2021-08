TuttoSport| Alla Lazio di Sarri servono due innesti

L’inizio del campionato si avvicina ma il mercato non si muove. Sarri attende degli acquisti sulle ali, per un adattamento al suo modulo. Serve un’altra ala dopo Felipe Anderson: i nomi sono quelli di Brandt del Borussia Dortmund e Kostic dell’Eintracht. Per entrambi la valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra ritenuta, al momento, eccessiva. Per il serbo nemmeno l’inserimento di Muriqi,a cui l’Eintracht sarebbe interessata, ha fatto abbassare le pretese. Ma la Lazio ha il bisogno di vendere: l’indice di liquidità, infatti, non permette nemmeno di ufficializzare quei colpi che, all’atto pratico, sono già conclusi. Per le ali Lotito starebbe pensando anche a Hudson Odoi del Chelsea, destro naturale ma che può giocare anche sulla sinistra a piede invertito, così come piace a Sarri. Nella giornata di oggi ci sarà l’amichevole contro il Meppen, occasione per rivedere all’opera Acerbi ed Immobile tornati da poco dall’esperienza della vittoria di Euro 2020 con l’Italia.

