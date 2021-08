Caso Insigne-De Laurentiis, Venerato: “Amici e familiari hanno dubbi sul suo rinnovo”. E spunta il retroscena Lotito-Immobile

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora avvolto nel mistero. E sullo sfondo rimane la Lazio, con Lotito che sarebbe disposto ad attivarsi in caso di mancato accordo tra il calciatore e il presidente del Napoli, De Laurentiis. A gettare ancora più dubbi sul futuro di Insigne in terra partenopea ci ha pensato l’esperto di mercato Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Al di là delle cifre che sono importanti nel calcio, nessuno si è posto un problema: siamo sicuri che De Laurentiis offrirà un quinquennale ad un giocatore che ha già 30 anni? Gli amici di Lorenzo e i familiari, perché c’è tutto un mondo a Frattamaggiore, si chiedono proprio questo. Nutrono dubbi sulla proposta del patron”.

Venerato ha poi aggiunto “Dal suo paese natale mi chiedono se io sia sicuro che De Laurentiis abbia fatto una proposta a Lorenzo oppure se ha intenzione di farla. Io penso che se alla fine De Laurentiis avrà la volontà di sottoporre un prolungamento di contratto al giocatore allora ci sarà la proposta e si cercherà un’intesa, superando le frizioni. Insigne per esempio ci è rimasto male perché Lotito ha chiamato in videochiamata Immobile dopo la serata di Wembley quando l’Italia ha vinto l’Europeo, De Laurentiis, invece, non lo ha fatto con il capitano azzurro”

