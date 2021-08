CdS | Lazio, Ciro manca il bersaglio ma ripartirà da capitano

Rientrato dalle vacanze post Wembley, ieri Ciro Immobile ha fatto il suo debutto stagionale nella quinta amichevole dei biancocelesti. Il king entra nella ripresa e sbaglia un penalty nella gara contro il Meppen, ma non sarà di certo un problema per lui tornare al suo consueto ritmo. Reduce dalla vittoria dell’Europeo e dall‘annesso relax post lavoro in Nazionale, ora il bomber si concentra sulla Lazio a due settimane dall’avvio del campionato. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarà proprio l’attaccante a raccogliere l’eredità di Lulic: la sua elezione era nell’aria, ma il pieno consenso dello spogliatoio è arrivato proprio durante il ritiro tedesco di Marienfeld; Immobile dunque sarà il nuovo capitano laziale.

