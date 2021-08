CdS | Lazio, Tucu espulso e in attesa della svolta

La Lazio pareggia 1-1 nella gara amichevole contro il Meppen. Mezz’ora in campo per Correa, che rimedia anche un rosso per somma di ammonizioni. Una sanzione probabilmente un po’ troppo severa, con l’arbitro tedesco Florian Exner che si è reso protagonista più volte durante il match (ha estratto tre gialli e un rosso, appunto). La Lazio è stata aggressiva nei primi 30 minuti, ma c’è da lavorare in attesa anche di sviluppi in chiave mercato. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la situazione di stallo legata al Tucu resta ancora in bilico: l’argentino preferirebbe essere ceduto ed attende la svolta. Serve un’offerta congrua dalla Premier o dall’Inter, con l’Everton che da tempo ha messo gli occhi su di lui.

