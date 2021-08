CdS | Muriqi, un gol per staccare Caicedo. Bloccato Kostic, rebus Kamenovic

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Continuano le prove in casa Lazio, con la squadra di mister Sarri che ieri si è confrontata nel test amichevole contro il Meppen, in Germania. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, arrivano già i primi segnali di gerarchie: Muriqi sembra aver staccato Caicedo nell’ordine di preferenze del tecnico. A meno che nella prossima sfida contro il Twente non arrivino segnali contrastanti, la gerarchia sembra quindi essere questa. Per il Panterone non sono mancati attestati di stima da altri club, ma al momento si stratta solo di rumors. Per quanto riguarda invece le operazioni in entrata, nel confronto dei giorni scorsi tra Tare e Ramadani è stato bloccato Kostic, che però è extracomunitario e per tesserarlo bisognerebbe prima trovare una soluzione alternativa per Kamenovic.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: