Chievo, adesso è davvero finita: ricorso respinto, Cosenza in serie B

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Adesso è davvero finita: niente serie B per il Chievo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la società aveva presentato ricorso dopo la decisione del Tar del Lazio, ma è stato bocciato dal Consiglio di Stato. La favola Chievo finisce, il Cosenza rimane confermato in Serie B.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: