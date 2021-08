Fifa ‘22, nome e stemma della Lazio non saranno presenti nel gioco: i dettagli

Arrivano conferme in merito al non inserimento del nome ufficiale della Lazio in Fifa ‘22. La Società biancoceleste non ha infatti ceduto la licenza al gioco, motivo per cui nella nuova versione in uscita il 1 ottobre 2021 non ci sarà il nome ufficiale, lo stemma e le divise. Il nome che compra sarà sarà infatti Latium, mentre i colori saranno i classici bianco e celeste. Verrà mantenuto il nome e lo stemma ufficiale invece su PES.

