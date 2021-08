Il 5 agosto 2005 ci lasciava bomber Fiorini, indimenticato eroe laziale. Il ricordo della società – FOTO

“Indimenticato, non dimenticato, ancora presente nella memoria”, così possiamo provare a spiegare chi è Giuliano Fiorini per il popolo laziale e come mai negli anni parlare di lui sia ancora emozionante. Quel gol al Vicenza è stato raccontato e tramandato di generazione in generazione: tutti i laziali infatti sanno di quando nel 1987 la Lazio, penalizzata di 9 punti dalla giustizia sportiva, grazie alla sua rete ai veneti, riuscì ad accedere agli spareggi di Napoli per restare in B. I capitolini erano vicini al baratro, ma bomber Fiorini salvó la storia biancoceleste. Oggi, 16 anni fa, morì prematuramente a soli 47 anni, ma ovviamente per il mondo Lazio sarà per sempre l’eroe indimenticato del -9.

Anche la S.S. Lazio ha voluto celebrare sui social il bomber a 16 anni dalla sua scomparsa: “Capelli al vento e calzettoni abbassati, un guerriero sul campo, un’icona immortale.. Lui l’uomo del destino”

, ‘ Sedici anni fa ci lasciava Giuliano Fiorini pic.twitter.com/LJdE1tXWZP — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 5, 2021

