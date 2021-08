Il Messaggero | Sarri ritrova Ciro ma la Lazio stenta

Altro passo indietro. Sarri urla e riprende in continuazione i suoi. Col Meppen, formazione di serie c tedesca, finisce 1-1 come col Padova nell’ultima uscita ad Auronzo. Un risultato deludente, ma soprattutto una squadra lenta, ansiosa e prevedibile. Forse troppo preoccupata di fare le cose che chiede il tecnico. Nella velocità del pallone, di stare alti in difesa e compatti tra i reparti. «Riprendete le posizioni, le posizioni», urla in continuazione l’allenatore, soprattutto nei confronti di Milinkovic e Luis Alberto. Riprende soprattutto lo spagnolo che, a porta vuota, ha tentato il colpo di tacco, mandando la palla fuori. È su tutte le furie, il toscano. Oppure quando Mau richiama Felipe Anderson, reo di aver tenuto troppo la palla tra i piedi. Non bene, insomma. Qualcosa si è visto, come l’impegno e una certa “verve” di Muriqi li davanti nel primo tempo, ma è davvero troppo poco. Anche perché all’inizio del campionato mancano appena sedici giorni. Non proprio tanti. E la situazione, notando quanto si è intravisto ieri, non sembra essere un aspetto positivo. Ma il tempo per rimettere le cose in ordine c’è.

SCIUPONA

I big appena rientrati in gruppo hanno fatto il loro ingresso in campo nel secondo tempo. Per loro l’attenuante di essere appena tornati dalle vacanze e di aver lavorato da soli quattro giorni. Correa (espulso nel finale per doppia ammonizione per qualche parola di troppo, una decisione esagerata anche perché l’argentino non era affatto nervoso, tutt’altro) si è impegnato sulla fascia esterna, Immobile lo stesso, anche se l’attaccante napoletano si è divorato due gol davvero semplici. Non solo. Re Ciro ha anche fallito un rigore a quattro minuti dalla fine. La vittoria non avrebbe cambiato nulla, solo reso meno amaro questo test, con una formazione, il Meppen, che ha giocato in modo forse troppo ruvido per essere un’amichevole. La Lazio va a sprazzi, con alcune buone individualità, ma è troppo disordinata ancora. Da dimenticare la rete dello svantaggio dopo 14′, tutta sulle spalle di Luiz Felipe che, distrattamente, ha consegnato il pallone a Kruger che si è involato in area, battendo Strakosha. La riposta quattro minuti dopo con Muriqi che pareggia con un bel colpo di testa su assist di Felipe Anderson.

TAMPONI

La forte sensazione è che ci siano giocatori non all’altezza della situazione. Sarri è in pressing su Tare, che sta cercando di portare Basic (imminente il suo arrivo) e Kostic (anche lui bloccato dopo l’incontro con l’agente Ramadani), ma deve uscire qualcuno oltre Kamenovic (extra) in prestito. Gli indiziati sono Correa, Everton e Inter (in gran risalita) e Muriqi, sul quale ci sono Valencia e Eintracht. Caso tamponi: fissata per il 7 settembre l’udienza dinanzi al Collegio di Garanzia presso il Coni per Lotito (lo difenderà il prof. Vaccarella con una sentenza sui “tonni rossi”) e i medici Rodia e Pulcini. Il Messaggero/Daniele Magliocchetti

