Lazio-Twente, l’amichevole sarà visibile su Sky: i dettagli

Dopo il test di ieri pomeriggio contro il Meppen, terminato in un pareggio che non ha convinto a pieno mister Sarri, tra 48 ore è già ora di tornare in campo. L’avversario sarà il Twente, reduce da una sconfitta di misura nell’amichevole con il Venezia. L’appuntamento è per le 19.3o di sabato 7 agosto e il match questa volta sarà visibile non solo su Lazio Style Channel ma anche sul nuovo canale di Sky, SkySport Calcio (202).

