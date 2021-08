MARIENFELD DAY 4 – Subito seduta tattica per gli uomini di Sarri. Lavoro atletico a parte per Immobile, Correa e Acerbi

AGGIORNAMENTO ore 11.50: E’ la volta di un lavoro tattico specifico per centrocampisti e attaccanti, mentre per i difensori è il momento della parte atletica. Tutti tranne Acerbi che sta svolgendo un lavoro differenziato, come accaduto per Correa e Immobile.

AGGIORNAMENTO ore 11.20: Gruppo ora diviso a metà: per i difensori lavoro specifico sulla linea e sul mantenimento delle distanze, ancora parte atletico per attacco e centrocampo. Differenziato per Immobile e Correa per migliorare la loro condizione.

Dopo l’amichevole di ieri pomeriggio contro il Meppen, la Lazio di Maurizio Sarri si è ritrovata questa mattina al centro sportivo di Marienfeld per la consueta seduta d’allenamento. Squadra che si allenerà solo in mattinata, grazie al riposo pomeridiano che verrà concesso dal mister.

Al termine dello scarico in palestra biancocelesti in campo. Subito lavoro tattico richiesto dal tecnico con la squadra divisa in quattro gruppi. I portieri dopo aver effettuato una prima parte d’allenamento in gruppo hanno continuato la seduta con i preparatori Nenci e Grigioni.

