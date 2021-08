Napoli, un calciatore positivo al Covid: il comunicato del club

Il Napoli ha comunicato la positività al Covid di un membro della rosa. Si tratta di Filippo Costa, andato in campo da subentrato nell’amichevole di ieri contro il Wisla Cracovia. Il giocatore è stato sottoposto alla quarantena e non partita dunque per il ritiro di Castel di Sangro.

Di seguito il comunicato della Società:

“Il calciatore Filippo Costa è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato questa mattina dopo che lo stesso aveva accusato dei sintomi. Il giocatore non ha viaggiato con la squadra per la sede del ritiro di Castel di Sangro. Il gruppo continuerà l’attività secondo quelle che sono le indicazioni dei protocolli vigenti e delle autorità sanitarie locali.”

