Sassuolo, un calciatore positivo al Covid-19: il comunicato del club

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’attaccante francese Gregoire Defrel è risultato positivo al Covid-19, è asintomatico e attualmente si trova in isolamento domiciliare. La società neroverde è intervenuta subito seguendo le procedure del caso ed ha diramato un comunicato ufficiale:

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Gregoire Defrel.

La Società ha posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra.

La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: