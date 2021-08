SOCIAL | Correa concentrato sul ritiro: “Preseason” – FOTO

Al centro delle voci del mercato estivo biancoceleste, Joaquìn Correa è a lavoro a Marienfeld per preparare al meglio la stagione biancoceleste. Appena tornato insieme agli altri nazionali, dopo lo storico successo in Coppa America con la sua Argentina, Correa ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in allenamento, alla quale ha aggiunto: “Preseason“.

