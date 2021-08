TuttoSport | La Lazio resta inceppata: per Sarri pari e rabbia

Di colpo, la Lazio s’inceppa. C’erano già state avvisaglie con il Padova (1-1) ma ieri, il pareggio con il Meppen (terza categoria tedesca, l’equivalente della nostra C) fa più rumore. Si tratta sempre di un test estivo e quindi lungi dal creare un polverone ma di certo il nuovo stop non piace a Sarri che nel finale, dopo aver fatto debuttare Correa, ha visto l’argentino rimediare anche un cartellino rosso per proteste. Se questo è il viatico per una convivenza – aspettando eventuali offerte dal mercato (l’argentino piace a Everton e Inter) – non è l’inizio migliore. Che nel match di ieri non c’è stato nemmeno per Luiz Felipe, vittima di un erroraccio che favorisce il vantaggio di Kruger in avvio. Il pareggio arriva dopo appena 6 minuti: a segnare è Muriqi, ben servito da Felipe Anderson. Sembra il prologo per un monologo biancoceleste e invece la Lazio si blocca. I tedeschi si dimostrano una squadra tosta e avanti dal punto di vista atletico. Nella ripresa dentro anche Immobile, che prima si divora un gol facile per il vantaggio e poi nel finale sbaglia anche un rigore conquistato da Correa. Il risultato non cambia: finisce 1-1. A Sarri la squadra non è piaciuta. Quasi sempre in piedi davanti alla sua panchina, il tecnico si è fatto sentire a più riprese durante il match con urla a ripetizione. Si attendeva altre risposte, ma ora non è ancora tempo di bilanci. Anche perché il mercato deve ancora regalare un regista (Basic) e un esterno offensivo (in corsa Brandt, Kostic e il più accessibile Hudson-Odoi). Il ritiro tedesco durerà sino a sabato quando la Lazio volerà a Enschede, in Olanda, dove andrà di scena un’altra amichevole. Sale il livello: l’avversario è il Twente. Chiaramente contro un avversario di caratura superiore rispetto a questi tedeschi di terza divisione, lo stesso Sarri si aspetterà un approccio diverso al match e magari anche un risultato diverso. Vincere contro gli olandesi farebbe sicuramente bene al morale e all’ambiente in generale. TuttoSport/Stefano Carina

