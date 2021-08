UEFA, nuovo Fair Play finanziario: cosa cambia

Come riportato da calcioefinanza.it, nel documento sul “Progetto Fenice” inviato dalla FIGC al governo si legge che il nuovo Fair Play finanziario della UEFA non richiederà più il pareggio di bilancio. “A partire dalle prossime stagioni sportive – si legge nel documento rivelato dal portale dedicato all’aspetto economico del calcio – Break-even result (BER) non sarà più applicato dalla UEFA e verrà sostituito da un nuovo modello denominato Football Earning Rules, calcolato considerando il risultato netto di esercizio di ogni singolo club e aggiustato delle capital injections effettuate dai soci”, ovvero d’ora in poi si guarderà al patrimonio netto, non più all’equilibrio tra entrate e uscite. E’ in programma, inoltre, un tetto salariale per limitare i costi dei club e permettere una maggior autosufficienza del Sistema Calcio. Verrà calcolato prendendo in considerazione la rosa (stipendi dei giocatori in lista UEFA, ammortamenti dei cartellini e costi relativi agli agenti) e lo stipendio del tecnico, dividendo poi la somma per i ricavi caratteristici (ad eccezione della plusvalenza) più il saldo della campagna trasferimenti. Chi sfiorerà il limite fissato andrà incontro alla luxury tax, ovvero la trattenuta di una parte dei premi spettanti dalla partecipazione alle competizioni europee.

