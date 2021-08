Atletica, l’Italia trionfa ‘ancora’ sull’Inghilterra e Immobile commenta così.. – FOTO

Grande giornata per l‘Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Quest’oggi sono arrivate ben 3 medaglie e tutte del metallo più prezioso. L’ultimo oro in ordine temporale è quello arrivato, ancora, nell’atletica leggera. Nella staffetta 4×100 gli Azzurri hanno compiuto l’ennesima impresa superando per un solo centesimo l’Inghilterra piazzatasi seconda. Il bomber biancoceleste Ciro Immobile ha condiviso sul suo profilo instagram il fotofinish della corsa e ha commentato il grande successo dell’Italia con un velo d’ironia, facendo riferimento al trionfo degli uomini di Mancini negli Europei dello scorso 11 luglio, sempre a danno dei britannici. “Mi sa che abbiamo vinto…ancora!” è la frase goliardica usata da Ciro per celebrare l’ennesimo “sorpasso” dell’Italia sugli inglesi.

