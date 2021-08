CALCIOMERCATO LIVE | Colpo in difesa per l’Atalanta: arriva Demiral

Giovedì 1 luglio ha preso ufficialmente il via la sessione estiva di calciomercato, che si concluderà martedì 31 agosto. Nel corso di questi due mesi le formazioni di Serie A cercheranno rinforzi in vista della prossima stagione e la redazione di Laziopress.it vi guiderà nel racconto delle maggiori trattative.

VENERDI 6 AGOSTO 2021

Altro colpo per l’Atalanta, questa volta in difesa. Il club nerazzurro ha infatti ufficializzato l’acquisto di Merih Demiral. Il calciatore giunge a titolo temporaneo dalla Juventus.

_______________________________________________________________________

MARTEDI 03 AGOSTO 2021

Federico Bonazzoli è un nuovo giocatore della Salernitana. L’attaccante classe 97′, arriva in prestito dalla Sampdoria, con diritto di riscatto e controriscatto per i blucerchiati. Ad annunciarlo è la stessa Salernitana, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale.

Federico Bonazzoli è un nuovo giocatore della Salernitana Benvenuto Federico!#macteanimo #forzagranata #uss1919 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) August 3, 2021

Dopo tanti anni al Torino, il Campione d’Europa Salvatore Sirigu cambia squadra: è ufficialmente un nuovo portiere del Genoa. Il club ligure, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha reso noto l’acquisto dell’estremo difensore italiano.

LUNEDI 02 AGOSTO 2021

Rinforzo in attacco per la Roma: Eldor Shomurodov è un nuovo attaccante giallorosso. A rendere ufficiale il trasferimento dell’ex Genoa è proprio la Roma attraverso un comunicato sul proprio sito: “Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti sportivi dell’attaccante dal Genoa Cricket and FC SpA, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 17,5 milioni di euro. L’accordo prevede il riconoscimento di bonus variabili, oltre al riconoscimento di una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione a titolo definitivo del Calciatore. Con Shomurodov è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026”.

DOMENICA 01 AGOSTO 2021

Il Bologna piazza un colpo in attacco: Marko Arnautovic è un nuovo giocatore rossoblù. A comunicarlo è stato proprio il club emiliano attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Shanghai SIPG il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Marko Arnautovic”.

SABATO 31 LUGLIO 2021

L’Atalanta rinforza la sua difesa con l’arrivo di Matteo Lovato: il giovane difensore italiano arriva dall’Hellas Verona, firmando un contratto quadriennale con opzione. A renderlo noto è l’Atalanta attraverso il proprio profilo Twitter.

⚫️ Matteo Lovato è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Benvenuto, Matteo! #Lovato is a new Atalanta player! Welcome, Matteo! #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/Su9r2ye2D1 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 31, 2021

VENERDI’ 30 LUGLIO 2021

Il Venezia si rinforza ulteriormente con l’arrivo in prestito dal CSKA Mosca del trequartista Arnór Sigurdsson. A renderlo noto il club lagunare tramite il proprio sito ufficiale:

“Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con CSKA Mosca per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale del giocatore Arnór Sigurdsson.

Il trequartista classe 1999 nato ad Akranes in Islanda, nel corso dell’ultima stagione ha disputato 31 gare con la maglia del CSKA Mosca, totalizzanto 2 gol ed 4 assist.

Cresciuto calcisticamente nell’Akranes, nella stagione 2016/17 viene acquistato dal IFK Norrköping con cui in carriera ha disputato 26 gare totalizzando 3 gol e 4 assist per poi passare al CSKA Mosca nella stagione 2018/19, club nel quale gioca 87 partite totalizzando 13 gol ed 8 assist. Con il club russo, Sigurdsson disputa inoltre 6 partite di Champions League, realizzando 2 gol ed 1 assist, oltre a 10 gare in Europa League.

Nel corso della sua carriera, dopo aver vestito la maglia delle selezioni islandesi Under 17, Under 19 ed Under 21, Sigurdsson ha esordito nella nazionale maggiore il 15 novembre 2018 contro il Belgio, collezionando 14 presenze ed 1 gol.

Benvenuto Arnór!”

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO 2021

Colpo offensivo per il Torino che acquista, a titolo temporaneo dalla Juventus, Marco Pjaca regalando così un nuovo rinforzo in avanti a Ivan Juric.

MARTEDI 27 LUGLIO 2021

Continuano i movimenti in chiave calciomercato in casa Atalanta. Dal Parma arriva un rinforzo per il reparto difensivo: Giuseppe Pezzella è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il classe ’97, ormai ex giocatore gialloblù, come riportato dal sito ufficiale del club nerazzurro, arriva dal Parma “a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni”.

⚫️ Giuseppe #Pezzella è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Benvenuto Giuseppe!

Giuseppe Pezzella is a new Atalanta player! Welcome Giuseppe! #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/zmZbmYNDNI — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 27, 2021

SABATO 24 LUGLIO 2021

Ora è ufficiale: Pierluigi Gollini, dopo quattro anni e mezzo, lascia l’Atalanta e la Serie A per raggiungere Londra e la Premier League. E’ il nuovo portiere del Tottenham. Ad annunciare l’acquisto è stato proprio il club inglese attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter. L’immagine di Gollini con la maglia del Tottenham tra le mani, è accompagnato dal comunicato: “Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Pierluigi Gollini dall’Atalanta in prestito per una stagione, con un’opzione per rendere permanente il trasferimento”.

✍️ We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 24, 2021

GIOVEDI’ 22 LUGLIO

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 – Colpo dello spazio che ingaggia dal Tolosa il difensore Kelvin Amian:

“Il difensore francese arriva a titolo definitivo dall’FC Tolosa, ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo della durata di cinque anni. Classe 1998, Amian è un laterale destro potente ed esplosivo, cresciuto calcisticamente nella sua Tolosa, per un totale di ben 110 presenze in Ligue 1 e 33 gettoni nella scorsa Ligue 2, conditi anche da quattro reti. Lunga la trafila nelle nazionali giovanili francesi, tra Under 17, Under 18, Under 19 e soprattutto Under 21, dove Amian ha totalizzato 16 presenze e una rete, messa a segno contro il Montenegro. Tra i migliori prospetti del panorama francese ed europeo, Kelvin Amian è ora pronto a mettersi in mostra con la maglia delle Aquile! Benvenuto Kelvin!”

Un rinforzo in arrivo per il Venezia. I lagunari, neopromossi in Serie A, hanno infatti formalizzato l’acquisto del giovane Alfonso Peixoto. Questo il comunicato ufficiale: “

Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con l’Académica de Coimbra OAF per il passaggio in arancioneroverde a titolo definitivo del giocatore Afonso Peixoto.

Il difensore portoghese classe 2003, che nel corso dell’ultima stagione sportiva ha totalizzato 20 presenze con la maglia dell’Académica de Coimbra OAF Sub-23, ha sottoscritto un accordo con il club arancioneroverde fino al 30 giugno 2024.

Benvenuto Afonso!”

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 – In arrivo un nuovo rinforzo per il Cagliari che attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto l’ingaggio del terzino Dalbert:

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Inter del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dalbert Henrique Chagas Estevao che arriva in rossoblù in prestito sino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto.

Nato a Barra Mansa, comune dello stato di Rio de Janeiro, l’8 settembre 1993, ha militato nelle giovanili del Fluminense e del Flamengo, due tra i più prestigiosi club brasiliani. A vent’anni si trasferisce in Portogallo, per indossare la maglia dell’Academico Viseu: in due stagioni 45 presenze e 2 gol.

Nel 2015-16 il passaggio al Vitoria Guimaraes, nella massima serie lusitana, dove conferma le sue qualità e gioca 27 gare. Una stagione che gli apre le porte della Ligue 1: nel Nizza gioca 40 partite tra Europa League, campionato e coppa di Francia. Le sue prestazioni lo portano quindi in Italia, all’Inter. Debutta in Serie A il 26 agosto 2017, nella vittoria per 3-1 contro la Roma: due stagioni in nerazzurro in cui colleziona 26 presenze e 1 gol.

Nel 2019-20 passa in prestito alla Fiorentina: con i viola scende in campo 34 volte, realizzando ben 9 assist. La scorsa stagione ha giocato nel Rennes: 18 le presenze complessive, di cui 4 in Champions League.

Veloce, esplosivo, tecnico: Dalbert è un esterno di sinistra a tutta fascia, che può essere impiegato sia in difesa che come quinto di centrocampo. Buon fisico, abile in fase di spinta, col suo mancino è in grado di pennellare invitanti cross per gli attaccanti, bravo anche in fase d’interdizione.

Un calciatore duttile, in possesso di un ottimo bagaglio tecnico, che metterà la sua esperienza internazionale a disposizione della squadra rossoblù.

Bem-vindo, Dalbert!”

Nuovo acquisto per la Salernitana. Il club, con una nota ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Joel Obi. Il centrocampista classe 91’ “ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico al verificarsi determinate?condizioni sportive”.

MARTEDI’ 20 Luglio 2021

Marco Silvestri è un nuovo giocatore dell’Udinese. Ad annunciarlo è il club, attraverso i social ufficiali:

LUNEDI’ 19 Luglio 2021

Arriva un nuovo annuncio da parte del Milan, che si assicura le prestazioni sportive di Brahim Diaz. Dopo la buona stagione disputata lo scorso anno il rossonero, la Società ha deciso nuovamente di puntare su di ui prelevandolo in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid. Lo spagnolo indosserà la maglia numero 10 e si legherà al Club di Milano fino al 30 giugno 2023.

Questo i comunicato ufficiale del Milan:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid CF. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023. Brahim, dopo aver totalizzato 39 presenze e 7 gol con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia rossonera e indosserà il numero 10.”

_____________________________________________________________________________

DOMENICA 18 Luglio 2021

Attraverso un comunicato sui propri canali social, il Milan ha annunciato l’arrivo del calciatore Fodé Ballo-Touré dal Monaco. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 Giugno del 2025, e indosserà la maglia numero 5. Ecco il comunicato ufficiale della società rossonera:

SABATO 17 Luglio 2021

Attraverso un comunicato sui propri canali, la Roma ufficializza la cessione a titolo temporaneo di Pau Lopez al Marsiglia. Così il club giallorosso: “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez Sabata all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e variabile per un massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 12 milioni di euro”.

Il portiere Francesco Bardi è un nuovo giocatore del Bologna. Lo ha reso noto la società felsinea attraverso un comunicato ufficiale: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo dal Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del portiere Francesco Bardi.”.

✍️ | UFFICIALE#Bardi è un nuovo giocatore del Bologna Benvenuto Francesco — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 17, 2021

GIOVEDI’ 15 Luglio 2021

Olivier Giroud è un nuovo calciatore del Milan. A renderlo noto la società rossonera tramite un comunicato ufficiale sui propri canali. L’attaccante ha firmato un contratto biennale. Così il club: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Jonathan Giroud dal Chelsea FC. L’attaccante francese vestirà la maglia numero 9”.

Il Torino ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto di Salvatore Sirigu. Il portiere è ora svincolato alla ricerca di una nuova avventura. Per lui c’è il Genoa, con cui firmerà in annuale con opzione. L’Udinese mette a segno il colpo Destiny Udogie, giovane classe 2002. Il difensore arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Hellas Verona.

Questi i comunicati dei due club:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Torino Football Club (@torinofc1906)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Udinese Calcio (@udinesecalcio)

MERCOLEDI’ 14 Luglio 2021

Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del PSG. Ad annunciarlo è stato il club parigino tramite i propri canali ufficiali. Il portiere ex Milan ha firmato un contratto quinquennale legandosi alla squadra francese fino al 2026.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but italien a signé un contrat de cinq ans et est lié au Club jusqu’au 30 juin 2026.#WelcomeGigio — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2021

MARTEDI’ 13 Luglio 2021

La Roma, attraverso il suo profilo twitter ufficiale, ha ufficializzato l’acquisto del portoghese Rui Patricio. Il portiere arriva dal Wolverhampton, dove ha giocato dal 2018 al 2021: si legherà alla Roma per i prossimi tre anni.

LUNEDI’ 12 LUGLIO 2021

È finalmente ufficiale il passaggio di Rodrigo De Paul all‘Atletico Madrid. il centrocampista, fresco di vittoria della Coppa America con la sua Argentina, lascia dunque l‘Udinese dopo sei anni da capitano bianconero. De Paul si legherà al club spagnolo per i prossimi 5 anni.

VENERDI’ 9 LUGLIO 2021

Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore dell’Empoli. Lo rende noto la società toscana sui propri canali ufficiali. Il portiere arriva in prestito con diritto di riscatto, dal Cagliari. Questo il comunicato: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto del diritto alle prestazioni sportive di Guglielmo Vicario”.

̀ Portiere italiano classe 1996, arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal @CagliariCalcio pic.twitter.com/fBx3uYRkQi — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) July 9, 2021

GIOVEDI’ 8 LUGLIO 2021

L’Hellas Verona ufficializza Martin Hongla. Il camerunense, arriva dal Royal Antwerp in prestito con riscatto con opzione e obbligo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Questo il comunicato del club: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Royal Antwerp FC – a titolo temporaneo, con opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista camerunense Martin Hongla”.

Il primo benvenuto della stagione è per te, Martin The first #welcome of the season is for you, #Hongla! #HVFC #WelcomeHongla pic.twitter.com/m4XDtezgzv — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) July 9, 2021

16.40 – Sandro Tonali è un calciatore del Milan a titolo definitivo. Il club rossonero, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto l’acquisto a titolo definitivo ” Del calciatore Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il centrocampista italiano, dopo aver totalizzato 37 presenze con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026″.

MARTEDI’ 6 LUGLIO 2021

18:39 – Il Psg, con un video molto particolare pubblicato sui social, ha reso noto l’acquisto dell’ormai ex Inter Achraf Hakimi, che ha firmato fino al 2026.

DOMENICA 4 LUGLIO 2021

16.30 – L’A.S. Roma con un comunicato ufficiale ha reso nota la cessione dell’attaccante Cengiz Under all’Olympique Marsiglia. L’attaccante, in giallorosso dall’estate del 2017, andrà in prestito con obbligo di riscatto.

_______________________________________________________________________

SABATO 3 LUGLIO 2021

10.30 – A Torino, sponda granata, arriva il portiere Berisha. Questo il Tweet del Toro:

✍️ | UFFICIALE

Berisha è un nuovo giocatore del Toro! Il portiere ha firmato un contratto di tre anni.

Benvenuto! #SFT pic.twitter.com/8UwYHXPUU9— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 3, 2021

10.00 – La società sarda, attraverso un comunicato apparso sul sito del club, ha annunciato l’approdo di Strootman. “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva“.

VENERDì 2 LUGLIO 2021

17.04: Gran colpo dell’Atalanta, che, tramite i canali social ufficiali, ha annunciato l’arrivo del nuovo portiere. Si tratta di Juan Musso, che dopo l’esperienza con l’Udinese è approdato a Bergamo per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Il calciatore, come si legge nella nota, è stato acquistato a titolo definitivo.

