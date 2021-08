CdS | Giocatori esclusi e in bilico: la Lazio lavora sulle cessioni

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Tanti esuberi e difficili da piazzare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, resta in bilico il futuro alla Lazio di alcuni giocatori: Jony, Vavro, Andrè Anderson, Ademonis e probabilmente Caicedo. Sarri vuole un’alternativa a Immobile e, al momento, Muriqi sembra essere il prescelto. Ademonis, portiere classe 1997, non ha i requisiti per essere considerato prodotto del vivaio italiano: a meno che non si prenda un altro estremo difensore cresciuto in un settore giovanile italiano, è probabile che quel ruolo venga ricoperto dal Primavera Furlanetto.

I giocatori già esclusi, Durmisi e Adekanye, sono a Formello e continuano ad allenarsi con Stefano Avincola. A loro si sono aggiunti Jordan Lukaku, Palombi, Falbo, Rossi e Casarola.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: