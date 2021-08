GdS | Lazio tra mugugni e stanchezza. Ma Kostic adesso è più vicino

Biancocelesti con le gambe pesanti: Sarri ha concesso mezza giornata di riposo. Domani test col Twente.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime due amichevoli la Lazio ha ottenuto due pareggi contro formazioni di Serie C. I giocatori sono apparsi stanchi e appesantiti, motivo per cui Sarri ha cambiato programma e concesso una mezza giornata di riposo nel ritiro di Marienfeld. Oggi la squadra svolgerà una sola seduta, al mattino, perché poi nel pomeriggio si trasferirà in Olanda per l’amichevole di domani con il Twente, avversario di un certo livello. Il tecnico attende risposte positive sul piano tecnico-tattico.

Sul mercato resta il problema dell’indice di liquidità, la cessione di Correa resta in sospeso nonostante la presenza di diversi pretendenti come Everton, Leicester e Inter. Nelle ultime ore è tornata di attualità la situazione di Kostic, dove le dichiarazioni dei dirigenti dell’Eintracht sembravano averlo tolto dal mercato. Però, il giocatore la pensa diversamente e il club tedesco sta cominciando a farsene una ragione. La Lazio lavora a una soluzione che prevede un prestito con riscatto obbligatorio a 15 milioni. Kostic è però extracomunitario e i due slot a disposizione del club dovrebbero essere occupati da Felipe Anderson e dal giovane Kamenovic. Quest’ultimo dovrebbe quindi essere dirottato altrove (non è stato ancora tesserato). Già definito, invece, l’affare per portare in biancoceleste il centrocampista croato Basic dal Bordeaux (8 milioni più bonus). A impedirne l’ufficializzazione è sempre il solito indice di liquidità.

