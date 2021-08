Il Messaggero | Sarri-Lazio, prime frizioni

Il tecnico ha bocciato Vavro e Kamenovic e pressa ancora Tare per Basic e Kostic.

Come riportato da Il Messaggero, a sole due settimane dall’inizio del campionato Sarri chiede interventi di mercato, soprattutto nel reparto avanzato e a centrocampo. La promessa fatta a Mau era l’arrivo di un nuovo giocatore al ritiro di Marienfeld, la prima ipotesi era Basic del Bordeaux. Tuttavia, il tecnico biancoceleste vorrebbe in squadra Kostic o un esterno d’attacco titolare. Non mancano i confronti con Tare, con il quale esiste un rapporto di stima reciproca, per discutere della situazione attuale: la scelte in questo momento ricadono su Patric (preferito a Vavro), poco considerati Jony e Kamenovic. Il serbo verrà dato in prestito per far posto a un extra, ma bisogna fare attenzione perchè è di Kezman e in ballo c’è ancora il rinnovo di Marusic. Domani Tare potrebbe incontrare l’Eintracht per definire la situazione legata a Kostic, che verrebbe in prestito. Contatti anche con l’Everton, Leicester e Aston Villa per Correa.

