Il Tempo | Correa ritarda l’arrivo di Kostic

Il Tucu sta in ritiro con Sarri ma spera di poter andare via.

Come riportato da Il Tempo, serve qualcosa di diverso e Sarri è in attesa. Il tecnico punterà su Immobile come capitano per il prossimo anno e vorrebbe lavorare con i calciatori che faranno parte della rosa definitiva. Jony, Vavro e Caicedo si sono limitati a guardare la partita contro il Meppen dalla panchina, un segnale abbastanza eloquente.

Correa resta la cessione che sbloccherebbe il mercato, l’argentino attende l’offerta dell’Everton e anche l’Inter sembrerebbe interessato. La S.S.Lazio ha già bloccato Kostic, che però ha il passaporto da extracomunitario: solo uno tra lui e Kamenovic può essere tesserato. Stesso discorso per l’inglese Hudson-Odoi. Nelle ultime ore Sarri avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza di fare un tentativo per Ilicic in uscita dall’Atalanta (viene valutato 8 milioni), sul quale c’è la forte concorrenza del Milan. Rimangono poi le operazioni low-cost come Shaqiri, Callejon e Januzaj.

