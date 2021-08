Lazio Women, Morace: “In Serie A le partite sono tutte difficili, noi ci dobbiamo far trovare pronte. Obiettivo? La salvezza”

Si avvicina sempre di più l’inizio della nuova Serie A Femminile. Quest’anno, dopo la grande cavalcata della scorsa stagione in Serie B, ci sarà anche la Lazio di Carolina Morace. Nella giornata di ieri è stato stilato il calendario per il campionato 2021/2022, con le biancocelesti che inizieranno in casa contro la Sampdoria. Per commentare il calendario, e non solo, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio proprio Carolina Morace, mister della Lazio Women. Queste le sue parole: “In Serie A le partite sono tutte difficili, soprattutto per chi viene dalla Serie B. La Sampdoria non è tanto una squadra nuova, è stata presa la Florentia e molte giocatrici di quella squadra hanno costruito la squadra blucerchiata, abituata quindi alla Serie A. Alla seconda avremo l’Inter fuori casa, si sa che è una grande squadra ed ha cambiato allenatore. Poi c’è il Milan che punta alla vittoria dello Scudetto e alla Champions League. Noi siamo nuove, dobbiamo abituarci in fretta alla Serie A perché gli errori costano gol, vittorie e sconfitte. La Serie A è molto differente dalla Serie B.

Prima o poi bisogna affrontarle tutte. Durante la stagione non sai se hai giocatori infortunati o squalificati. Dobbiamo essere pronte per l’inizio della stagione. Sto cercando di fare amichevoli che aiutano a trovare subito il clima campionato e dare ritmo alle gambe.

Noi siamo abituate a fare bene, come per esempio l’anno scorso. L’ossatura è rimasta la stessa, integrando con alcune giocatrici mirate che ci siamo andate a cercare noi in base alle nostre necessità. Credo di aver allestito una squadra che ha come obiettivo la salvezza e sia in grado di raggiungerla. Io voglio il massimo da tutte, vedremo quale sarà il nostro massimo. Mancano due pedine ancora per avere una squadra competitiva per la Serie A. Le nuove si stanno integrando molto bene, anche perché le ragazze dell’anno scorso le stanno guidando per capire il mondo Lazio e la città di Roma. La squadra è molto affiatata anche fuori dal campo, dentro stiamo cercando di farle lavorare divertendosi.

Pubblico allo stadio? Quest’anno siamo mancate più noi ai tifosi che loro a noi credo. Tutti volevano vedere le nostre partite. Peccato perché è stata una grande cavalcata. Speriamo di farci vedere bene quest’anno.

Derby? E’ sempre molto sentito. La Roma ha già fatto diverse amichevoli, con il Napoli, con il PSG. Loro sono avanti con la preparazione perché sono anni che si allenano da Serie A. Noi ci arriveremo e non mancheranno gli stimoli.

Favorite per la Serie A? Per me la Juventus ha sempre qualcosa in più. La scorsa stagione la Juve ha fatto il suo, è mancato l’Inter, il Milan e la Fiorentina. Il Sassuolo anche ha fatto il suo, mentre la Roma è rientrata alla fine vincendo la Coppa Italia. La Juventus ha fatto il suo, ma sono mancate le altre. Il livello lo scorso anno è un pochino sceso, ma perché sono mancate le grandi.

Io preferisco avere più sistemi di gioco da utilizzare. Lo scorso anno ho iniziato con il 4-2-3-1 e poi ho finito con il 4-3-3. In Serie B bisogna fare gli allenamenti che si fanno in Serie A per abituarci subito alla Serie A. Da quando sono arrivata io ci stiamo allenando come ci si deve allenare in Serie A, sempre al massimo livello, con intensità e costanza. Noi ci stiamo allenando la mattina, l’anno scorso ci allenavamo di sera dopo ore di lavoro di alcune. Non è facile, ma quest’anno in Serie A, con il professionismo, non si può lavorare la sera”.

