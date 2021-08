MARIENFELD 2021 – DAY 5 | Seduta mattutina sotto la pioggia: tattica per i difensori, lavoro atletico per i giocatori offensivi

Quinto giorno di lavoro per la Lazio in ritiro a Marienfeld. Dopo il pomeriggio di riposo concesso ieri da mister Sarri alla squadra, questa mattina si torna a lavorare sul campo. Sotto una forte pioggia, il reparto difensivo sta svolgendo una fase di riscaldamento sul campo, mentre il resto del gruppo lavora al chiuso in palestra.

AGGIORNAMENTO: Concluso il lavoro in palestra, centrocampisti ed attaccanti si infilano gli scarpini e scendono sul campo adiacente al centrale. Lavoro atletico basato sulla forza per loro, con la squadra divisa in tre stazioni.

AGGIORNAMENTO: Il reparto difensivo continua a lavorare sul campo centrale su esercitazioni basate sulla tattica: schierati in due squadre, i difensori lavorano su differenti situazioni di gioco. Con loro anche i portieri Thomas Strakosha e Pepe Reina. Adamonis invece continua a lavorare con i preparatori dei portieri. Per gli attaccanti e i centrocampisti prosegue il lavoro atletico con la rapidità.

