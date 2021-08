MARIENFELD 2021 – DAY 5 | Ultimo allenamento in Germania per la Lazio. Fase tattica e partitella

Ultimo allenamento per la Lazio di Maurizio Sarri in terra tedesca, domani si partirà alla volta dell’Olanda per l’amichevole con il Twente e a seguire ci sarà il rientro a Roma. I biancocelesti si sono ritrovati in campo alle 17.30 per la seduta pomeridiana. Il riscaldamento ha preso il via con un torello che coinvolge l’intera squadra.

AGGIORNAMENTO: Si prosegue con il riscaldamento. Per i tre portieri, Strakosha, Reina e Adamonis, lavoro a parte con i preparatori Grigioni e Nenci.



AGGIORNAMENTO: Concluso il riscaldamento il tecnico Sarri ha dato inizio alla fase tattica. Squadra divisa tra azzurri e arancioni con i tre portieri che difendono la porta a rotazione.

AGGIORNAMENTO: Terminata la fase tattica è il momento della partitella: tra celesti e arancioni finisce 2-1 con le reti di Caicedo, Correa ed Escalante. L’assist per il colpo di testa del Tucu è offerto da Milinkovic Savic.

