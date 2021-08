Milinkovic-Savic, sei anni fa il suo arrivo alla Lazio. Il club: “Un Sergente di un altro mondo!” | FOTO

Il 6 agosto del 2015 la S.S.Lazio ufficializza l’acquisto di un nuovo giocatore: Sergej Milinković-Savić. Il centrocampista serbo arriva nella Capitale e diventa uno dei giocatori fondamentali della rosa biancoceleste. In questi sei anni arrivano anche delle soddisfazioni, come la vittoria di 2 Supercoppe Italiane e 1 Coppa Italia e l’accesso alla Champions League.

Proprio nello scorso ritiro ad Auronzo il Sergente aveva espresso ai canali ufficiali biancocelesti la sua volontà di rimanere il più a lungo possibile alla Lazio, ambiente dove si trova bene: “Mi sento ormai un leader, sono al mio sesto anno qui e vediamo di farne tanti altri. Sono qui da molto tempo e spero di restare per molto“.

AGGIORNAMENTO: Anche la Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto ricordare questa data importante della storia biancoceleste ma anche del calciatore serbo. Il post, con l’immagine di Milinkovic all’arrivo nella Capitale sei anni fa, è accompagnato dalla didascalia che recita: “Un Sergente di un altro mondo! Sei anni fa, Sergej Milinkovic diventava un calciatore biancoceleste”.

🎖 Un Sergente di un altro mondo!

Sei anni fa, Sergej #Milinkovic diventava un calciatore biancoceleste#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/aMlfHy2J9Z — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 6, 2021

