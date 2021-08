Rimborso abbonamenti, Canigiani: “Circa dodicimila tifosi dovranno ricevere il nuovo voucher”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alle modalità di rimborso degli abbonamenti della stagione 2019/20. Queste le sue parole:

“Circa un anno fa era stato emesso un voucher per le ultime cinque gare di cui non si era usufruito nella stagione 2019-2020: poteva essere usato per l’acquisto di biglietti o merchandising. La durata è scaduta ma chi non ha finora utilizzato tale voucher riceverà una mail all’indirizzo comunicato nei mesi scorsi con un nuovo voucher. Sarà quindi necessario gettare il vecchio ed usare il nuovo per scalare il credito attraverso l’acquisto dei nuovi tagliandi di biglietteria. Attenzione alle mail che arriveranno: il mittente è Vivaticket, questa sarà infatti la nuova piattaforma.

Per ora di campagna abbonamenti non ne possiamo parlare, l’ammontare contenuto nel buono sarà quindi utile acquistare i tagliandi. Secondo i nostri conti, circa dodicimila tifosi dovranno ricevere la mail con in allegato il voucher contenente il codice da utilizzare. Spingeremo molto sulla vendita online per evidenti ragioni. Sarà così possibile scalare man mano il credito maturato oltre un anno fa. Per quanto riguarda i cartonati non possiamo ancora fornire informazioni, l’idea era quella di consegnare tutto in mano alle persone. Nelle prossime settimane studieremo la modalità giusta”.

